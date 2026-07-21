نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید در پیامی ضمن محکومیت ترور مذبوحانه مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب (ع) میرجاوه، این اقدام جنایتکارانه، این مصیبت جانسوز را به خانواده مکرم ایشان، علما، مردم شریف سیستان و بلوچستان و عموم ملت بزرگ ایران تسلیت و تعزیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید در پیامی ضمن محکومیت شدید ترور مذبوحانه مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب (ع) میرجاوه، این مصیبت جانسوز را به خانواده مکرم ایشان، علما، مردم شریف سیستان و بلوچستان و عموم ملت بزرگ ایران تسلیت و تعزیت گفت.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم به شرح زیر است:

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

خبر ترور مذبوحانه مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب (ع) میرجاوه، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.

این اقدام جنایت‌بار که با هدف ایجاد ناامنی، تفرقه و خدشه‌دار کردن وحدت و همدلی ملت ایران صورت گرفته است، بار دیگر ماهیت پلید و ضد انسانی عوامل داخلی و خارجی تروریسم را آشکار ساخت.

بی‌شک شهادت عالمان دینی و خدمتگزاران صادق مردم، نهال وحدت، امنیت و اخوت اسلامی را استوارتر خواهد ساخت.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه، این مصیبت جانسوز را به خانواده مکرم ایشان، علما، مردم شریف سیستان و بلوچستان و عموم ملت بزرگ ایران تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای مردم عزیز منطقه، امنیت، آرامش و عزت روزافزون مسألت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

موسوی مقدم