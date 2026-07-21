پخش زنده
امروز: -
رئيس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار همکاری نزدیک معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رفع معضلات ناشی از مغایرتهای قانونی در حوزه محیط زیست شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: وجود مغایرت در قوانین، مصوبات و بخشنامههای محیط زیستی، مشکلات جدی در عرصه عمل ایجاد کرده است.
انصاری در جلسه مشترک با حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، گفت: در دهههای گذشته، نادیده گرفتن قوانین و مقررات محیط زیستی در فرآیندهای توسعه، روند بارگذاری صنایع و اعطای مجوزها، تبعات جدی و سنگینی برای طبیعت کشور به همراه داشته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحرانهای محیط زیستی اخیر، از تأثیرات مخرب و ماندگاری دو جنگ اخیر بر زیستبوم کشور خبر داد و تأکید کرد: برخلاف نگاه سنتی که فقط به خسارات وارد بر شهرها و روستاها میپردازد، باید پیامدهای دیرپا و بلندمدت زیستمحیطی جنگها را به طور ویژه مورد توجه و چارهجویی قرار داد.
او همچنین با یادآوری آثار محیط زیستی جنگ خلیج فارس، خاطرنشان کرد که آثار مخرب جنگهای تحمیلی نیز همچنان بر طبیعت کشور سایه افکنده و نیاز به مدیریت ویژه دارد.
انصاری در پایان، ضمن قدردانی از حمایتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر ضرورت رفع معضلات قانونی برای حفاظت بهتر از محیط زیست تأکید کرد.