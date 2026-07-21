به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس گزارش اداره کل مدیریت بحران استان کرمانشاه، در پی زلزله‌های صبح روز گذشته 29 تیر با توجه به بررسی‌های میدانی و ارزیابی ۳۵ تیم کارشناسی، از سازمان‌ها و ادارات استان (اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی، بنیاد مسکن، آب، برق و گاز) خسارت‌ها به شرح ذیل است.:

بر اساس این گزارش این حادثه ۱۷ نفر مصدوم ناشی از ترس و فرار داشت که ۱۵ نفر توسط تیم‌های اورژانس و هلال احمر بصورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند و ۲ نفر در مراکز درمانی بستری شدند.

زمین لرزه‌ها ریزش، تخریب ساختمان و آسیب‌های سازه‌ای در پی نداشت و فقط در حد ترک‌های سطحی غیر سازه‌ای در ساختمان‌های فرسوده و قدیمی یا تخریب دیوار بوده است.