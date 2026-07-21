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مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور آخرین جزئیات خسارات و تلفات زلزله کرمانشاه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس گزارش اداره کل مدیریت بحران استان کرمانشاه، در پی زلزلههای صبح روز گذشته 29 تیر با توجه به بررسیهای میدانی و ارزیابی ۳۵ تیم کارشناسی، از سازمانها و ادارات استان (اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی، بنیاد مسکن، آب، برق و گاز) خسارتها به شرح ذیل است.:
بر اساس این گزارش این حادثه ۱۷ نفر مصدوم ناشی از ترس و فرار داشت که ۱۵ نفر توسط تیمهای اورژانس و هلال احمر بصورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند و ۲ نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
زمین لرزهها ریزش، تخریب ساختمان و آسیبهای سازهای در پی نداشت و فقط در حد ترکهای سطحی غیر سازهای در ساختمانهای فرسوده و قدیمی یا تخریب دیوار بوده است.