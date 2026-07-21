صد و چهل و دومین شب از تجمعات مردمی خیابان انقلاب خرم‌آباد، بار دیگر صحنه حضور پرشور شهروندانی بود که با سر دادن شعار‌های حمایت از نیرو‌های مسلح و پاسخ قاطع به هرگونه تهدید، همبستگی خود را با مردم غیور جنوب کشور به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، شب گذشته و در یکصد و چهلمین شب متوالی از تجمعات خودجوش مردمی در خیابان انقلاب خرم‌آباد، جمعی از اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری خویش را به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی به اثبات رساندند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، با سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «حمایت از نیرو‌های مسلح»، انزجار خود را از هرگونه تهدید دشمنان نظام اعلام کردند و بر آمادگی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور تأکید نمودند.

در این شب‌های پرفروغ، حمایت و پشتیبانی از مردم شریف و سلحشور جنوب کشور که غیرت و شجاعت آنان، ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد، به جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی تبدیل شده است. مردم خرم‌آباد با حضور خود نشان دادند که در کنار سایر نقاط کشور، پشتیبان نیرو‌های مسلح و مدافعان حریم وطن هستند.