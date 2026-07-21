افتتاح همزمان دو طرح درمانی تأمین اجتماعی در ساوه و شازند
همزمان با هفته تأمین اجتماعی و در ارتباط برخط با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو طرح درمانی سازمان تأمین اجتماعی با حضور مسئولان استان مرکزی در شهرستانهای ساوه و شازند به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با سراسر کشور، دو طرح درمانی سازمان تأمین اجتماعی در استان مرکزی با حضور مسئولان استانی و ارتباط تصویری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.
یکی از این طرحها، درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید چمران ساوه است که در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۶۰۰ متر مربع احداث و به بهرهبرداری رسید.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در آیین افتتاح این مرکز گفت: همزمان با هفته تأمین اجتماعی، طرحهای بهداشتی، درمانی و سلامت این سازمان با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور به بهرهبرداری میرسد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز ارائه خدمات مطلوب به بیماران را مستلزم برخورداری مراکز درمانی از تجهیزات بهروز و امکانات کافی دانست و بر توسعه زیرساختهای درمانی منطقه تأکید کرد.
استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه استان در حوزه خدمات بیمهای گفت: استان مرکزی از نظر پوشش خدمات تأمین اجتماعی در میان پنج استان برتر کشور قرار دارد و شاخصهای شهرستانهای ساوه و زرندیه نیز از میانگین کشوری بالاتر است.
به گفته معاون درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، برای ساخت و تجهیز درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید چمران ساوه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
همچنین در شهرستان شازند، درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی این شهرستان نیز به صورت همزمان افتتاح شد.
عملیات اجرایی این درمانگاه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود و امروز با ارتباط تصویری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهرهبرداری رسید.
رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی شازند گفت: با راهاندازی این مرکز، دسترسی بیمهشدگان و شهروندان به خدمات تخصصی درمانی افزایش یافته و بخشی از نیازهای درمانی منطقه در محل تأمین خواهد شد.