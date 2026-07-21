رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌های جدید سازمان امور مالیاتی کشور، بر ضرورت اجرای قوانین موخر و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌های جدید سازمان امور مالیاتی کشور، بر ضرورت اجرای قوانین موخر و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و گفت: مراجع مالیاتی موظف هستند در صورت احراز شرایط، معافیت‌ها، مشوق‌ها و نرخ صفر مالیاتی را برای مودیان اعمال کنند.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها ممکن است مودی هنگام ثبت اعتراض، واجد شرایط استفاده از معافیت یا مشوق مالیاتی نبوده یا از آن اطلاع نداشته باشد، اما در ادامه و با تصویب قوانین جدید یا صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول این مزایا شود؛ در چنین شرایطی مراجع رسیدگی‌کننده موظف هستند بدون توجه به مفاد اعتراض‌های قبلی، پرونده را مجددا بررسی و معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی را اعمال کنند.

اعمال معافیت‌های مالیاتی بر اساس قوانین جدید

عموری با اشاره به مزایای این بخشنامه بیان داشت: از جمله مصادیق قابل اعمال، بهره‌مندی از مزایای موضوع ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید است که مطابق مقررات جدید برای مودیان واجد شرایط امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: اجرای این بخشنامه می‌تواند زمینه صیانت از حقوق مودیان، اجرای صحیح قوانین و بهره‌مندی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده را فراهم کند.

تسهیل قطعی‌سازی پرونده‌های مالیاتی با توافق مودیان

عموری با اشاره به بخش دیگری از این ابلاغیه تصریح کرد: در صورتی که مودیان درباره برگ مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) و در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم با اداره امور مالیاتی به توافق برسند و پرونده به هیات‌های حل اختلاف ارجاع نشود، محدودیت‌های پیش‌بینی شده در بند (۶) بخشنامه قبلی اعمال نخواهد شد.

وی می‌گوید: این اقدام روند بخشودگی جرایم مالیاتی را تسهیل و از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری خواهد کرد.

اتاق بازرگانی اهواز آماده ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به پیچیدگی‌های اجرای بخشنامه‌های جدید مالیاتی گفت: این نهاد در راستای حمایت از بخش خصوصی، خدمات مشاوره‌ای مالیاتی و حقوقی را برای اعضا و فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد.

وی افزود: مشاوران مالیاتی و حقوقی این اتاق آمادگی دارند با بررسی پرونده‌ها، مسیر‌های قانونی بهره‌مندی از معافیت‌ها، مشوق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی را به مودیان معرفی کنند.

عموری از مدیران واحد‌های اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار خواست با توجه به محدودیت زمانی اجرای این بخشنامه‌ها، در اسرع وقت برای تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی و دریافت مشاوره‌های تخصصی به اتاق بازرگانی اهواز مراجعه کنند تا ضمن حفظ حقوق قانونی خود، از فرصت ایجاد شده برای بهبود نقدینگی و کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی بهره‌مند شوند.

سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، مراجع حل اختلاف را مکلف کرده است در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، در صورت احراز شرایط، معافیت‌ها، مشوق‌ها و نرخ صفر مالیاتی ناشی از قوانین موخر یا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال کنند؛ حتی اگر مودی در مراحل پیشین اعتراض یا لوایح خود به این موارد استناد نکرده باشد.

همچنین در این بخشنامه بر تسهیل توافق مودیان با ادارات امور مالیاتی در چارچوب ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی تاکید شده است.