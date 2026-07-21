پلیس زنجان با افزایش ساعات کاری اداره مهاجرت و گذرنامه و فعال‌سازی بستر‌های غیرحضوری، مسیر دریافت گذرنامه زیارتی را برای زائران زنجانی هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان در گفت‌و‌گو با شبکه اشراق، با تشریح تمهیدات پلیس برای ایام اربعین گفت: در راستای تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل شرایط برای زائران، پلیس مهاجرت و گذرنامه استان از ابتدای مردادماه تا روز اربعین، علاوه بر ساعات اداری، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برای رفع نواقص گذرنامه آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

سرهنگ آدینه‌لو با اشاره به تنوع روش‌های ثبت‌نام، افزود: شهروندان می‌توانند برای ثبت درخواست گذرنامه زیارتی یا بین‌المللی، علاوه بر مراجعه حضوری به اداره مهاجرت و گذرنامه، از خدمات غیرحضوری در بستر فضای مجازی از طریق درگاه «پلیسِ من» و سامانه «سخا» بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: متقاضیانِ دریافت گذرنامه عادی همچنان باید طبق روال سابق به دفاتر «پلیس +۱۰» مراجعه کنند؛ گفتنی است گذرنامه‌های زیارتی در یک بازه زمانی حداقل ۷۲ ساعت صادر و تحویل متقاضیان خواهد شد.

این مقام انتظامی با اشاره به مدارک مورد نیاز شامل اصل شناسنامه، کارت ملی هوشمند و یک قطعه عکس ۴×۶ رنگی (تمام‌رخ با زمینه سفید بدون روتوش)، یادآور شد: افرادی که کمتر از ۶ ماه به تاریخ انقضای گذرنامه‌شان باقی مانده، ملزم به مراجعه به اداره گذرنامه جهت تمدید هستند.

سرهنگ آدینه‌لو درباره شرایط سنی و حقوقی افزود: برای آقایان زیر ۵۰ سال، ارائه کارت پایان خدمت، معافیت دائم یا موافقت وظیفه عمومی الزامی است. همچنین بانوان متأهل و افراد زیر ۱۸ سال نیز برای دریافت گذرنامه، نیازمند ارائه رضایت محضری ولی یا قیم هستند.

معاون هماهنگ‌کننده پلیس زنجان با یادآوری اینکه گذرنامه‌های زیارتی ۵ ساله و مشابه گذرنامه‌های عادی هستند (با این تفاوت که صرفاً برای سفر به کشور عراق مجازند)، خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش تراکم مراجعات در روز‌های منتهی به اربعین، از زائران عزیز درخواست داریم که ثبت درخواست خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

وی در پایان با تأکیدی جدی بر هشدار‌های قانونی گفت: زائران باید از همراه داشتن دارو‌های مسکن قوی، به‌ویژه قرص‌های حاوی کدئین و دارو‌های آرام‌بخش خودداری کنند؛ چرا که بر اساس قوانین کشور عراق، حمل این دارو‌ها ممنوع بوده و در صورت کشف، فرد زائر مجرم شناخته خواهد شد.