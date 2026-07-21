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وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرحهای حمایتی برای جبران آسیبهای وارد شده به فعالان گردشگری و صنایعدستی در شرایط ناشی از جنگ خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سید علی مدنی زاده گفت: این دو حوزه با مشکلات جدی، بهویژه در بخش اشتغال، روبهرو شدهاند و دولت حداکثر حمایت را از فعالان این بخشها انجام خواهد داد.
سیدعلی مدنیزاده با اشاره به تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی افزود: بانکها، بیمهها و بازار سرمایه در این کارگروه حضور دارند تا با اجرای برنامههای حمایتی، از کاهش اشتغال جلوگیری و زمینه افزایش سرمایهگذاری در این بخش را فراهم کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین ظرفیتهای صنعت گردشگری ارزآوری است و در شرایط فعلی که کشور به توسعه منابع ارزی نیاز دارد، رونق گردشگری میتواند نقش مؤثری در تأمین ارز ایفا کند.
وزیر اقتصاد گفت: توسعه گردشگری علاوه بر منافع اقتصادی، در افزایش نشاط و رفاه عمومی نیز مؤثر است و این موضوع بهویژه در دوران پس از جنگ اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مدنیزاده درباره جزییات تفاهمنامه وزارت اقتصاد و وزارت میراث فرهنگی بیان کرد: بخشی از حمایتها از طریق تسهیلات مالی انجام میشود، اما برنامهها به این موارد محدود نیست. صدور کارتهای اعتباری برای اقشار مختلف با هدف استفاده از خدمات گردشگری و همچنین راهاندازی کارت گردشگری ارزی برای گردشگران خارجی از جمله اقدامات پیشبینی شده است.
وی افزود: دولت توسعه گردشگری سلامت را نیز با جدیت دنبال میکند، زیرا این بخش علاوه بر ارزآوری، ظرفیت فعالسازی بخشهای مختلف اقتصادی را دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امضای تفاهمنامه مشترک با وزارت اقتصاد را پیامی روشن از حمایت دولت از فعالان گردشگری و صنایعدستی در شرایط سخت دانست.
سیدرضا صالحیامیری با قدردانی از همکاری وزارت اقتصاد، بانکها، صندوق توسعه ملی و دیگر دستگاههای مرتبط گفت: این تفاهمنامه با هدف رفع بخشی از موانع پیش روی فعالان گردشگری و صنایعدستی و حمایت از این بخش در شرایط دشوار به امضا رسیده است.
وی با اشاره به نقش گردشگری در توسعه روستاها افزود: یکی از مهمترین راهکارهای مهاجرت معکوس، تقویت گردشگری روستایی و بومگردی است. هماکنون بیش از سه هزار اقامتگاه بومگردی در کشور فعال است و امسال نیز توسعه این بخش با جدیت دنبال میشود.
وزیر میراث فرهنگی بیام کرد: مهمترین مطالبه فعالان گردشگری، حمایت دولت در شرایط سخت است و این تفاهمنامه در همین راستا تدوین شده است.
صالحیامیری همچنین از برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای اقامتی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد جهش در ساخت و بهرهبرداری از هتلهای چهار و پنج ستاره، بهویژه در تهران، خواهیم بود.