\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u0645\u0631\u062f\u0645 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f4\u06f0 \u0634\u0628 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0645\u062a\u062d\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0633\u062f\u06cc \u0645\u062d\u06a9\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0646\u0641\u0648\u0630 \u0628\u06cc\u06af\u0627\u0646\u06af\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n