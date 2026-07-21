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تفاهمنامه توسعه همکاری فعالان اقتصادی کرمان و افغانستان در دومین روز نشست مشترک ایران و افغانستان در کرمان امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در این رویداد تاکید کرد: کرمان ظرفیت تبدیل شدن به قطب لجستیکی و پل راهبردی منافع اقتصادی ایران و افغانستان را دارد.
سیدمهدی طبیبزاده با اشاره به فعالسازی میز افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان، اضافه کرد: این استان ظرفیت تبدیل شدن به قطب لجستیک برای برندینگ، بستهبندی و صادرات دوباره کالاهای افغانستان را دارد و با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینههای حملونقل نسبت به دیگر استانها، مزیتی انکارناپذیر محسوب میشود.
وی افزود: کرمان در حوزههای مصالح ساختمانی، فولاد، صنایع غذایی، ماشینآلات صنعتی و انرژی خورشیدی از قطبهای بزرگ کشور محسوب میشود و آمادگی کامل برای ارتباط مؤثر با بازار افغانستان را دارد.
رییس اتاق بازرگانی کرمان با تأکید بر لزوم تبدیل فرصتهای مرزی به سرمایهای پایدار گفت: سهم کرمان از تجارت با افغانستان ۵۰ میلیون دلار است که با عزم جدی استان این میزان به سه میلیارد دلار ارتقا خواهد یافت.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان هم با اشاره به امکانات و ظرفیت های کرمان از پیشبینی افزایش ۶ برابری تعاملات اقتصادی این استان با افغانستان طی سه سال آینده خبر داد وافزود: امروز افغانستان به بازار مورد علاقه فعالان اقتصادی تبدیل شده و توصیه ما حضور مستقیم، انتقال دانش فنی و سرمایهگذاری مشترک است.
رییس اتاق مشترک افغانستان و ایران با استقبال از سرمایهگذاریهای مشترک بر ضرورت تسهیل در صدور روادید، رفع موانع نقل و انتقال مالی و صدور خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و گفت: رسیدگی به دغدغههای اقامتی و اداری تاجران افغانستانی در استان کرمان ضروری است.
رایزن بازرگانی افغانستان در ایران هم گفت: یکی از مهمترین موانع بر سر راه همکاری های اقتصادی، مراودات مالی سنتی و مشکلات ناشی از قوانین بانکی است.
معین خوافی با تاکید بر اینکه اگر این مشکلات حل نشود نه تنها مراودات افزایش نمییابد بلکه کاهش نیز خواهد یافت، کرمان را ظرفیتی مناسب برای تبدیل به قطب دارو و تجهیزات پزشکی منطقه معرفی کرد.
ابوالفضل روغنی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با انتقاد از حجم پایین مراودات تجاری میان ۲ کشور ایران و افغانستان بر لزوم ایجاد زبان مشترک اقتصادی و سرمایهگذاری در کریدورهای مرزی تأکید کرد.
همچنین رییس شعبه کرمان اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در این نشست با اشاره به افتتاح رسمی این شعبه، برنامهریزی برای ایجاد ساختاری منسجم بهمنظور رفع موانع تجاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: راهاندازی پنجره واحد گمرکی، توسعه سردخانهها، تسهیل فرایندهای مرزی، ایجاد سازوکارهای بانکی و تأمین امنیت سرمایهگذاری از اولویتهای ما است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی با اشاره به محورهای تخصصی این شعبه گفت: حرکت از تجارت سنتی به نوین و برگزاری نمایشگاههای تخصصی از دیگر محورهای کاری ما است.
مدیر توسعه بازار اتاق بازرگانی کرمان نیز در ادامه این نشست با تحلیل ساختار جمعیتی افغانستان، هرات را دروازه طلایی ورود به این بازار خواند و گفت: هدف نهایی ما جذب بازار پنج میلیون نفری کابل است.
امین عبداللهنژاد افزود: هفت حوزه دارای مزیت صادراتی کرمان شامل محصولات کشاورزی تازه، دارو، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی، کفش و منسوجات اقتصادی است و در این راستا ضرورت تطابق کالاها با قدرت خرید مصرفکننده افغانستانی وجود دارد.
مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری استانداری کرمان نیز با استقبال از حضور هیأت تجاری افغانستان، اظهار کرد: این استان آمادگی لازم برای ارائه خدمات فنی و مهندسی، فناوریهای نوین و گردشگری سلامت را دارد.
بهنام سعیدی ادامه داد: مناطق ویژه اقتصادی بهویژه در بم بستری مناسب برای سرمایهگذاری مشترک بین کرمان و افغانستان است.
اعضای هیأت تجاری افغانستان پس از این همایش از تعدادی از شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی کرمان فعال در زمینه کود و ماشینآلات کشاورزی، صنایع ساختمانی، مواد غذایی و صنایع برق و الکترونیک بازدید کردند.
همچنین در حاشیه این رویداد، تفاهمنامه تأسیس اتاق مشترک ایران و افغانستان (شعبه کرمان) امضا شد و دفتر این شعبه بهطور رسمی گشایش یافت.
نشست توسعه همکاریهای اقتصادی در چارچوب دهمین سلسله رویدادهای توسعه بازار کرمان که از ۲۹ تیر آغاز شده و تا ۲ مرداد ادامه دارد، برگزار شد.