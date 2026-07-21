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فعالیت مواکب خدمت رسان به زائران اربعین حسینی از فردا (چهارشنبه) با برافراشتن بیرق عزای حسینی در مرز شلمچه رسما آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین بدرقه زائران اربعین حسینی فردا چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در مرز شلمچه با حضور نماینده ولیفقیه در خوزستان، استاندار خوزستان، جمعی از مسئولان محلی و مهمانان عراقی برگزار میشود.
فرمانده قرارگاه اربعین خوزستان در نشست هماهنگی تمهیدات این مراسم که امروز در مرز شلمچه برگزار شد، بر ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران تأکید کرد و گفت: کیفیت خدمات اربعین امسال باید نسبت به سالهای گذشته ارتقا یابد.
ولیاله حیاتی افزود: بیش از ۳۵۰ موکب مردمی از میدان مقاومت تا پایانه مرزی شلمچه برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است و موکبداران و مهمانان عراقی نیز در این آیین حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به انجام هماهنگیهای لازم برای تأمین امکانات رفاهی، بهداشتی و امنیتی زائران گفت: همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و تسهیل تردد زائران پای کار هستند.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای تردد زائران اربعین به عتبات عالیات است و پیشبینی میشود امسال نیز پذیرای شمار زیادی از زائران حسینی باشد.