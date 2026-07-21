مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی، دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان از ابتدای سال ۱۴۰۷ به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عبدالرضا حسینی‌مهر، در نشست تخصصی «توسعه مولد‌های تجدیدپذیر انشعابی در صنایع، بخش کشاورزی و ساختمان‌ها» با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، گفت: در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است که بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات آن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد و این ظرفیت در دولت چهاردهم با شتاب قابل توجهی افزایش یافته است.

مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر، با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش ناترازی برق کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به نیروگاه‌های حرارتی احداث می‌شوند، هزینه سرمایه‌گذاری پایین‌تری دارند و بدون نیاز به سوخت فسیلی برق تولید می‌کنند؛ به همین دلیل توسعه این نیروگاه‌ها در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.

حسینی‌مهر افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده که نقش مهمی در کاهش ناترازی شبکه برق داشته است.

او با تشریح تقسیم وظایف میان ساتبا و شرکت توانیر گفت: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و صدور مجوز‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر عهده ساتبا است و توانیر مسئول بررسی ظرفیت میزبانی شبکه، توسعه شبکه انتقال و توزیع، بررسی طرح‌های اتصال، نظارت بر اجرای پروژه‌ها و اتصال نیروگاه‌ها به شبکه برق است.

مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توانیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق، اظهار کرد: برای نیروگاه‌های خانگی و کوچک‌مقیاس، فرآیند اتصال ساده‌سازی شده و به شرکت‌های توزیع ابلاغ شده است در صورت وجود ظرفیت مناسب، بدون ایجاد محدودیت نسبت به تأیید درخواست‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین برای نیروگاه‌های ۲۰ تا ۴۰۰ کیلووات، اصلاح دستورالعمل‌ها امکان استفاده از ترانس هوایی را فراهم کرده که موجب کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی هزینه اتصال هر پروژه شده است.

حسینی‌مهر با بیان اینکه برای نیروگاه‌های بزرگ‌تر نیز مطالعات فنی متناسب با ظرفیت پروژه انجام می‌شود، تصریح کرد: تلاش صنعت برق بر این است که نیروگاه‌های تجدیدپذیر با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شبکه متصل شوند.

وی ظرفیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی را بسیار قابل توجه دانست و گفت: حدود ۲۰ میلیون واحد ساختمانی در کشور وجود دارد که اگر هر یک تنها یک نیروگاه پنج کیلوواتی نصب کنند، امکان ایجاد ظرفیتی نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات برق خورشیدی فراهم خواهد شد.

حسینی‌مهر در عین حال تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های پشت‌بامی باید همزمان با حفظ پایداری شبکه انجام شود و تجربه کشور‌های پیشرو نشان می‌دهد که توسعه این نیروگاه‌ها بدون برنامه‌ریزی فنی می‌تواند چالش‌هایی در بهره‌برداری از شبکه ایجاد کند.

او با اشاره به اصلاح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: از دی‌ماه ۱۴۰۴، ساختمان‌های جدید ملزم خواهند بود بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این سهم به‌تدریج در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر همچنین به تکالیف دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی، دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان از ابتدای سال ۱۴۰۷ به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند احداث هزاران مگاوات نیروگاه خورشیدی در بخش اداری کشور است، گفت: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی لازم را برای اجرای این تکلیف قانونی آغاز کرده‌اند.

حسینی‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: صنعت برق با همکاری ساتبا، شرکت‌های توزیع و برق‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند ضمن تسهیل فرآیند‌های فنی و اداری، زمینه توسعه هرچه بیشتر نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی، افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی و ارتقای پایداری شبکه برق کشور را فراهم کند.