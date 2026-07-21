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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد از استقرار تیم درمان اضطراری این جمعیت در بیمارستان حیدریه، عمود ۵۷۸ مسیر نجف به کربلا، برای چهارمین سال متوالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عشقی گفت: تیم درمانی جمعیت هلالاحمر استان یزد با حضور ۹۰ نفر از پزشکان، پرستاران و متخصصان، در ایام اربعین به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی خواهد کرد.
وی افزود: همچنین ۶ دستگاه آمبولانس و ۱۲ امدادگر برای پوشش امدادی مسیر در کشور عراق مستقر خواهند شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد با دعوت از زائران برای مراجعه به بیمارستان حیدریه در عمود ۵۷۸، گفت: زائران میتوانند بدون دغدغه از خدمات درمانی این مجموعه بهرهمند شوند.
عشقی در پایان از همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی استان یزد در اجرای این برنامه قدردانی کرد.