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کرمانیان در شبهای حماسه ومقاومت بر حمایت از ایران، حفظ اقتدار ملی و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تأکید می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛شرکتکنندگان در این اجتماع، با محکوم کردن اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کردند : ملت ایران در برابر فشار، تهدید و سیاستهای زورگویانه عقبنشینی نخواهد کرد و مسیر دفاع از منافع و عزت کشور با ارادهای استوار ادامه خواهد یافت.
این حضور گسترده، در ادامه سلسله تجمعات شبانه مردمی، پیامی روشن داشت؛ اینکه سرمایه اصلی ایران در عبور از روزهای حساس، اتحاد، همدلی و همراهی مردمی است که در بزنگاههای تاریخی، همواره پشتوانه امنیت، اقتدار و استقلال کشور بودهاند.
در شرایط حملات آمریکا به اهدافی در ایران، بسیاری از مردم با حضور در این اجتماعات، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، حمایت از منافع کشور و ایستادگی در برابردخالت و زیادهخواهی قدرتهای خارجی تأکید کردند.