پخش زنده
امروز: -
یک واحد تولیدی کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی جهانآباد میبد با اجرای طرح بازچرخانی آب، موفق شده است بخش عمده نیاز آبی خود را از طریق تصفیه و استفاده مجدد از پساب تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در شرایطی که مدیریت منابع آبی به یکی از مهمترین دغدغههای بخش صنعت تبدیل شده است، یک واحد تولیدی کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی جهانآباد میبد با اجرای طرح بازچرخانی آب، توانسته است بخش قابل توجهی از نیاز آبی خود را از طریق بازیافت و استفاده مجدد از آب تأمین کند.
این واحد تولیدی روزانه به حدود یک میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که تنها ۴۵۸ هزار مترمکعب آن از شبکه آبرسانی تأمین میشود و مابقی از طریق بازچرخانی آب در داخل مجموعه در اختیار خطوط تولید قرار میگیرد.
برای اجرای این طرح، تأسیسات و تصفیهخانهای در مجموعه احداث شده است که آب خروجی فرآیند تولید را تصفیه کرده و پس از تبدیل به آب زلال، دوباره وارد چرخه تولید میکند. این اقدام ضمن کاهش مصرف آب، پایداری فرآیند تولید را نیز تضمین کرده است.
بخش دوغابسازی، بهعنوان یکی از پرمصرفترین بخشهای تولید کاشی و سرامیک، بیشترین میزان آب را مصرف میکند؛ با این حال، بیش از ۹۰ درصد آب مورد استفاده در این بخش نیز از طریق فرآیند بازچرخانی تأمین میشود.
اجرای این طرح تنها به این واحد تولیدی محدود نیست و شماری دیگر از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی جهانآباد میبد نیز با اجرای طرحهای مشابه، مصرف آب خود را به شکل چشمگیری مدیریت کردهاند. این اقدامات علاوه بر افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید، زمینه اجرای برخی طرحهای توسعهای را نیز از محل صرفهجویی در مصرف آب فراهم کرده است.
تجربه موفق این واحدهای صنعتی نشان میدهد بازچرخانی آب میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت مصرف منابع آبی در صنایع کشور مورد توجه قرار گیرد؛ راهکاری که در شرایط کمآبی، ضمن حفظ تولید، به استفاده بهینه از منابع آب نیز کمک میکند.