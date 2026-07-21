رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: ۵۰ درصد از غرق‌شدگی‌های سال گذشته این شهرستان در رودخانه‌ها و بیش از ۴۰ درصد آنها در استخر‌ها و کانال‌های آبیاری رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با بیان اینکه ۵۰ درصد از غرق‌شدگی‌های سال گذشته این شهرستان در رودخانه‌ها و بیش از ۴۰ درصد آنها در استخر‌ها و کانال‌های آبیاری رخ داده است، بیان کرد: این آمار، لزوم رعایت نکات ایمنی، نظارت خانواده‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول برای ایمن‌سازی این مناطق را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

وی افزود: همزمان با ۲۵ جولای روز جهانی پیشگیری از غرق‌شدگی، کمپین اطلاع رسانی پیشگیری از غرق شدگی در هفته اول مرداد سال جاری اجرا می‌شود که شعار این هفته «برای پیشگیری از غرق‌شدگی، متحد شویم تا اوضاع را تغییر دهیم» است.

زادمهر ادامه داد: این هفته فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت همه دستگاه‌ها و شهروندان در کاهش این حوادث قابل پیشگیری است.

رئیس مرکز بهداشت دزفول با اشاره به راهبرد‌های پیشگیری از غرق‌شدگی بیان کرد: توانمندسازی مهارتی از طریق آموزش شنای بقا و مهارت‌های خودنجاتی به کودکان با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان هیات نجات غریق و دستگاه‌های مرتبط، نظارت مستمر بر رعایت دقیق مقررات قایق‌سواری ایمن، پیگیری برای حصارکشی و ایمن‌سازی کانال‌های آبیاری، استخر‌های کشاورزی و سایر نقاط پرخطر و همچنین آموزش گروه‌های هدف به‌ویژه والدین دارای کودکان زیر پنج سال، نوجوانان و جوانان با استفاده از مدل آموزش گروه همسالان، از مهم‌ترین برنامه‌های سازمانی برای کاهش موارد غرق‌شدگی به شمار می‌رود.

وی بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از این حوادث تاکید و تصریح کرد: مراقبت مداوم از کودکان در نزدیکی منابع آبی، پرهیز از شنا در مناطق فاقد نظارت و ممنوعه، رعایت توصیه‌های ایمنی و مشارکت همگانی در فرهنگ‌سازی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش غرق‌شدگی و حفظ جان شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، داشته باشد.

بی احتیاطی هنگام شنا و بی توجهی به علایم هشداردهنده سالانه افراد زیادی را در رودخانه دز، استخر‌ها و کانال‌های آبیاری دزفول به کام مرگ فرو برده است.

تعداد غرق شدگی در کانال‌های آبیاری دزفول نیز قابل تامل است؛ طبق آمار آتش نشانی دزفول، چهار نفر در سال ۱۴۰۲، ۲ نفر در سال ۱۴۰۳ و یک نفر در سال ۱۴۰۴ بر اثر شنا یا سقوط در کانال‌های آبیاری کشاورزی دزفول جان خود را از دست دادند و تاکنون موردی از غرق شدگی در سال جاری گزارش نشده است.

البته این آمار مربوط به مواردی است که به سازمان آتش‌نشانی گزارش شده است و امکان بیشتر بودن آمار تلفات وجود دارد.