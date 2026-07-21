مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، در راستای تکریم مقام ایثارگران و با هدف پیگیری وضعیت درمانی و معیشتی جانبازان معزز، با حضور در منزل جانباز سرافراز حمیدرضا پارسایی، از این یادگار دوران دفاع مقدس عیادت کرد.

جانبازان، اسناد زنده عزت و پایداری ایران اسلامی هستند

جانبازان، اسناد زنده عزت و پایداری ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در این دیدار، گفت: جانبازان عزیز، تندیس‌های زنده ایثار و مقاومت هستند که با تقدیم سلامت خود در مسیر پاسداری از کیان اسلام و انقلاب، عالی‌ترین درس‌های آزادگی را به جامعه آموختند.

رضایی افزود: جایگاه رفیع جانبازان در نزد خداوند متعال محفوظ است و خدمت به این عزیزان نه تنها یک وظیفه، بلکه توفیقی الهی و افتخاری بزرگ برای مجموعه بنیاد شهید محسوب می‌شود.

وی در پایان این دیدار، با ابراز تأکید بر لزوم رسیدگی ویژه و مستمر به مطالبات جانبازان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع دغدغه‌های مطرح شده توسط این جانباز گران‌قدر صادر کرد و بر تداوم این دیدار‌ها به عنوان بخشی از برنامه راهبردی اداره‌کل بنیاد شهید تهران بزرگ در مسیر تکریم ایثار تأکید ورزید.