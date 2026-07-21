مردم آبادان و خرمشهر در صد و چهل و سومین شب تجمع‌های مردمی، با حضور در خیابان‌ها ، بر وحدت، مقاومت و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

برگزاری صد و چهل و سومین شب تجمع مردمی در آبادان و خرمشهر

برگزاری صد و چهل و سومین شب تجمع مردمی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر در صد و چهل و سومین شب تجمع‌های مردمی با حضور گسترده در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت ملی و مقاومت را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی، بر ایستادگی، همبستگی و وفاداری به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و حضور مستمر خود را نمادی از انسجام و اتحاد ملی دانستند.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد و کودک حضور داشتند و با اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب، بر ادامه راه شهدا و حفظ روحیه مقاومت تأکید کردند.