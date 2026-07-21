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مرکز اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراخوان پویش ملی عکاسی «ارتباطات در قاب وداع» را تا ۶ مرداد ۱۴۰۵ تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فراخوان رسمی پویش ملی عکاسی «ارتباطات در قاب وداع»، از عکاسان حرفهای و آماتور سراسر کشور دعوت کرد آثار خود را با محوریت نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تا ۶ مرداد ۱۴۰۵ به دبیرخانه این پویش ارسال کنند.
پیش از این آخرین مهلت ارسال آثار تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده بود .
محورهای اصلی این پویش عبارتاند از:
پایداری شبکههای ارتباطی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
نقش اینترنت، پیامرسانها و شبکههای اجتماعی در روایتسازی و مستندسازی مراسم
استفاده از تجهیزات و فناوریهای ارتباطی در برقراری ارتباط و ثبت لحظههای ماندگار
خدماترسانی سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمله حوزههای ارتباطی و پستی در جریان برگزاری مراسم
قوانین پویش
تمامی هنرمندانی که آثارشان پذیرفته شود، گواهی حضور در این پویش ملی را دریافت خواهند کرد.
حق استفاده از آثار ارسالی برای مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محفوظ است.
مفاد این فراخوان الزامآور است و ارسال اثر به منزله پذیرش تمامی قوانین و مقررات پویش خواهد بود.
تمامی عکاسان حرفهای و آماتور میتوانند در این پویش شرکت کنند.
هر عکاس میتواند حداکثر ۱۰ تکعکس و یک مجموعهعکس (۵ تا ۷ فریم عکس) به پویش ارسال کند.
عکسهای ثبت شده با تلفن همراه به صورت مجزا داوری خواهند شد.
عکسهای ثبتشده با تلفن همراه، در صورت برخورداری از کیفیت فنی مناسب، پذیرفته میشوند.
ویرایش عکسها در چارچوب استانداردهای پذیرفتهشده فتوژورنالیسم مجاز است. هرگونه ویرایش که منجر به مخدوش شدن اصالت و محتوای عکس شود، پذیرفته نخواهد شد.
ارسال اثر و حضور در پویش به منزله اعلام مالکیت معنوی عکسها از سوی شرکتکننده است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، تمامی مسئولیتهای حقوقی بر عهده شرکتکننده خواهد بود.
عکاسان راهیافته به مرحله نهایی موظفاند فایل اصلی آثار خود را با کیفیت مناسب برای چاپ در ابعاد ۵۰ × ۷۰ سانتیمتر و با وضوح (Resolution) ۳۰۰ DPI به دبیرخانه پویش ارسال کنند.
برگزارکننده به ازای هر تکعکس راهیافته به پویش، مبلغ ۱۵ میلیون ریال پرداخت خواهد کرد.
مشخصات فنی آثار
عکسها باید با فرمت JPEG ارسال شوند.
ضلع بزرگ هر عکس باید ۱۲۸۰ پیکسل و حداکثر حجم آن ۲ مگابایت باشد.
مجموعهعکسها باید در قالب فایل فشرده ZIP به همراه فایل بیانیه (استیتمنت) به صورت ورد، با حداکثر حجم ۱۰ مگابایت ارسال شوند.
نحوه نامگذاری آثار
فایلها باید با نام و نام خانوادگی کامل عکاس به زبان لاتین، کد بخش و شماره عکس نامگذاری شوند.
برای بخش تکعکس:
Bagheri Ali-N-۰۱
برای بخش مجموعهعکس:
Bagheri Ali-DS-۰۱ تا Bagheri Ali-DS-۱۰
عدم رعایت شیوه صحیح نامگذاری، موجب حذف اثر از فرایند داوری خواهد شد.
ارسال آثار
شرکتکنندگان باید آثار خود را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تلفن از طریق نشانی www.ict.gov.ir/fa/photo بارگذاری کنند.
جوایز
بخش تکعکس حرفهای
نفر اول: ۳۰ میلیون تومان
نفر دوم: ۲۵ میلیون تومان
نفر سوم: ۱۵ میلیون تومان
نفر چهارم: ۱۰ میلیون تومان
بخش مجموعهعکس حرفهای
مجموعه برگزیده: ۳۰ میلیون تومان
تک عکس موبایل گرافی
نفر برگزیده: ۱۰ میلیون تومان .
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، با دبیرخانه پویش ملی عکاسی «ارتباطات در قاب وداع» به شماره ۸۸۱۱۳۹۵۳ تماس بگیرید.
دبیرخانه پویش در تهران، خیابان شریعتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واقع است .