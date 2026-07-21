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با آغاز موسم اربعین حسینی، موکبهای عراقی در مسیر زائران برپا شده و خدمات اسکان و پذیرایی به زائران ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با آغاز موسم اربعین حسینی، موکبهای عراقی در مسیر زائران بهویژه در استان بصره فعالیت خود را آغاز کرده و از زائران ایرانی و دیگر کشورها پذیرایی میکنند.
خادمان موکبها با ارائه خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان و راهنمایی، تلاش میکنند شرایط مناسبی را برای زائران فراهم کنند. همچنین بیش از ۵۰۰ موکب در استان بصره آماده خدمترسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
در کنار خدمات موکبها، جمعیت هلالاحمر نیز با استقرار تیمهای درمانی، خدمات پزشکی، ویزیت و تأمین دارو را به زائران ارائه میدهد.
در پایانه مرزی شلمچه نیز امکانات لازم از جمله تهیه سیمکارت عراقی، حملونقل و سایر خدمات مورد نیاز برای تسهیل سفر زائران فراهم شده است.
برخی خادمان نیز با تقبل هزینه جابهجایی، خدمات رایگان به زائران ارائه میکنند.