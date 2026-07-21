به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد راستینه، نماینده مجلس شورای اسلامی، پس از برگزاری نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با تأکید بر ضرورت حمایت از مربیان ایرانی، اظهار داشت: استفاده از مربیان داخلی باید در همه رشته‌هایی که از ظرفیت فنی لازم برخوردار هستند، در اولویت قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این رویکرد به معنای بی‌نیازی از مربیان خارجی است، گفت: در برخی رشته‌های ورزشی، به دلیل نیاز به ارتقای شاخص‌های فنی و همچنین تقویت دانش مربیان داخلی، همچنان ناگزیر به استفاده از مربیان خارجی هستیم. اما واقعیت این است که بسیاری از رشته‌های ورزشی کشور از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه مربیگری برخوردارند و باید از این سرمایه ارزشمند بهره گرفت.

راستینه افزود: در رشته‌های جدید یا رشته‌هایی که به دلیل کمبود برنامه‌ریزی در سال‌های گذشته، هنوز مربیان هم‌تراز با استاندارد‌های مورد نیاز برای ارتقای فنی در اختیار ندارند، استفاده از مربیان خارجی ضروری است. با این حال، تأکید اعضای کمیسیون فرهنگی بر این بود که هر جا امکان استفاده از مربیان ایرانی وجود دارد، این موضوع در اولویت باشد.

نماینده مجلس با اشاره به عملکرد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، گفت: نمونه موفق این رویکرد را در تیم ملی فوتبال شاهد هستیم. آقای امیر قلعه‌نویی نشان داده‌اند که می‌توان در بالاترین سطوح از مربیان ایرانی استفاده کرد و به نتایج قابل قبولی نیز دست یافت.

وی درباره ادامه همکاری قلعه‌نویی با تیم ملی، افزود: تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال است، اما واقعیت این است که آقای قلعه‌نویی توانایی لازم برای هدایت تیم ملی را نشان داده‌اند. ایشان دارای برنامه هستند و امروز نیز در جلسه اعلام کردند که برنامه‌ای تحولی برای تغییر نسل فوتبال، حمایت از فوتبال پایه، رده‌های نوجوانان، جوانان، امید و همچنین تیم ملی در دستور کار دارند. امیدوارم وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال تصمیمی را اتخاذ کنند که به صلاح آینده فوتبال کشور باشد. به اعتقاد ما، تیم ملی از شاخص‌های قابل قبول و قابل دفاعی برخوردار است.

راستینه در ادامه به آخرین وضعیت قانون نظام جامع باشگاه‌داری اشاره کرد و گفت: لایحه نظام جامع باشگاه‌داری سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه در سه دوره بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود، اما اکنون تنها یک یا دو ایراد شورای نگهبان باقی مانده که در جلسات مشترک کمیسیون و وزارت ورزش برطرف شده است و به‌زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: با نهایی شدن این ایرادات، قانون نظام جامع باشگاه‌داری به‌زودی ابلاغ خواهد شد. این قانون را باید نقطه عطفی در تاریخ ورزش کشور دانست؛ چرا که برای نخستین بار زمینه بهره‌گیری گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه نظام باشگاه‌داری فراهم شده است.

وی گفت: دولت نیز همراهی مناسبی در تدوین این قانون داشت و ظرفیت‌های حمایتی ارزشمندی برای توسعه ورزش بانوان، رشته‌های ورزشی دارای اولویت و همچنین ورزش جانبازان و معلولان پیش‌بینی شده است. همچنین برای نخستین بار، امکان استفاده از ظرفیت اعتبارات مالیاتی برای ساخت مجموعه‌های ورزشی ویژه این رشته‌ها فراهم شده است.

راستینه افزود: از دیگر ویژگی‌های مهم این قانون، توجه به راهبرد‌های بلندمدت توسعه اقتصاد دریا و حمایت از گسترش رشته‌های ورزشی آبی و ساحلی است که برای نخستین بار در نظام جامع باشگاه‌داری مورد توجه قرار گرفته است.