دانشیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد: دیابت دیگر مختص سالمندان نیست و امروزه موارد ابتلا به این بیماری در نوجوانان و جوانان رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر نسیم نمیرانیان با اشاره به روند افزایشی شیوع دیابت در کشور و جهان اظهار داشت: در گذشته دیابت بیشتر در افراد بالای ۶۰ سال دیده می‌شد، اما امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی، افزایش چاقی، کم‌تحرکی و تغذیه نامناسب، سن ابتلا به این بیماری به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

این متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، افزایش چاقی در کودکان و نوجوانان، سبک زندگی کم‌تحرک، سالمند شدن جمعیت و تغذیه ناسالم را از مهم‌ترین عوامل گسترش دیابت برشمرد و افزود: اگرچه زمینه ژنتیکی در ابتلا به دیابت نقش دارد، اما سبک زندگی ناسالم مهم‌ترین عامل بروز این بیماری است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه مصرف غذا‌های فرآوری‌شده، فست‌فودها، نوشیدنی‌های شیرین و کاهش فعالیت بدنی از عوامل اصلی افزایش شیوع دیابت هستند، تصریح کرد: استرس، فشار‌های روانی و کاهش تحرک روزانه نیز در سال‌های اخیر نقش مهمی در افزایش موارد ابتلا داشته‌اند.

دکتر نمیرانیان با اشاره به وضعیت جهانی این بیماری گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا خواهند بود و این موضوع اهمیت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاح سبک زندگی را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: مشارکت مردم در اصلاح سبک زندگی، حفظ وزن مناسب و افزایش فعالیت بدنی، مهم‌ترین راهکار برای کنترل روند رو به افزایش دیابت در جامعه است.