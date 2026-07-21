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پنجمین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «رحله» در شهرستان دزفول استان خوزستان به همت مؤسسه فرهنگی ـ قرآنی بیتالاحزان حضرت زهرا (س) آغاز به کارکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجمین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم «رحله» با حضور عزیز مرداس سرپرست فرمانداری ویژه دزفول، حجت الاسلام بهرام پور امام جمعه شهرستان و دیگر مسئولان در سالن دانشگاه علوم پزشکی دزفول آغاز به کار کرد.
این دوره از طرح ملی رحله به همت مؤسسه فرهنگی ـ قرآنی بیتالاحزان حضرت زهرا (س) برگزار میشود و بیش از ۷۰ قرآنآموز مستعد پس از طی مراحل مصاحبه و ارزیابی، در یک دوره دوماهه و شبانهروزی شرکت کردهاند.
شرکتکنندگان در این طرح، علاوه بر حفظ سه جزء از قرآن کریم، آموزشهای تخصصی در حوزههای تفسیر، ترجمه و مفاهیم قرآن، تجوید، صوت و لحن، اعتقادات و همچنین برنامههای فرهنگی و تربیتی از جمله محافل انس با قرآن، جلسات اخلاق، دعا و زیارت و اردوهای فرهنگی و تفریحی را فرا خواهند گرفت.
عزیز مرداس فرماندار ویژه شهرستان دزفول در این آیین با تأکید بر جایگاه فعالیتهای قرآنی اظهار کرد: سرمایهگذاری در حوزه قرآن کریم، سرمایهگذاری برای تربیت نسلی مؤمن، متعهد، آگاه و مسئولیتپذیر است و برگزاری طرحهای اثرگذاری همچون «رحله» نقش مهمی در تقویت هویت دینی، اخلاقی و فرهنگی نوجوانان و جوانان دارد.
وی با قدردانی از تلاشهای مؤسسه فرهنگی ـ قرآنی بیتالاحزان، مربیان، خیران و دستاندرکاران اجرای این طرح افزود: دزفول به عنوان شهری با پیشینه درخشان در عرصه فعالیتهای قرآنی، همواره از برنامههای فاخر فرهنگی و دینی حمایت کرده و تداوم این مسیر، زمینهساز تربیت حافظان و مروجان قرآن کریم در جامعه خواهد بود.