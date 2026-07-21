برگزاری یادواره رهبر شهید و شهدای بخش ذلقی الیگودرز
یادواره رهبر شهید و ۵۶ شهید والامقام بخش ذلقی شهرستان الیگودرز، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و شهرستانی و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
در این مراسم، فرمانده سپاه لرستان و جمع کثیری از مردم ولایتمدار و شهیدپرور منطقه بار دیگر وفاداری و انسجام خدشهناپذیر خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
سردار نعمت الله باقری در این مراسم با تبیین جایگاه رفیع شهادت و ایثار، بر لزوم تداوم راه شهیدان و حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.
وی در ادامه از صدا و سیمای مرکز لرستان به دلیل پوشش مناسب جنگ در منطقه جنوب کشور و اعزام خبرنگاران برای پوشش جنگ قدردانی کرد.
سرهنگ مرتضی شیخی فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز نیز در این مراسم، هدف از برگزاری این یادواره را گسترش فرهنگ شهادت و ایستادگی در جامعه عنوان کرد و بر لزوم انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسلهای آینده تأکید نمود.
در این آیین معنوی، حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره رهبر مجاهد شهید و ۵۶ شهید والامقام بخش ذلقی را گرامی داشتند و با آرمانهای رهبر شهید تجدید میثاق کردند.