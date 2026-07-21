معاون برنامه‌ریزی فرمانداری پردیس در حاشیه بازدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از افزایش ظرفیت اشتغال در یک واحد تولیدی به میزان ۳۰۰ نفر و بازگشت ۵۰ نیروی کار به کارخانه‌ای که در حوادث جنگ رمضان آسیب دیده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر هوشمند، معاون برنامه‌ریزی فرماندار شهرستان پردیس در حاشیه بازدید میدانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از دو واحد تولیدی فعال در حوزه درودگری و مبلمان، ضمن بیان روند این بازدیدها، به تشریح مصوبات و برنامه‌های حمایتی در راستای رفع چالش‌های این مجموعه‌ها پرداخت.

معاون فرماندار پردیس با اشاره به نخستین مجموعه تولیدی اظهار کرد: این واحد از سابقه و قدمت بالایی برخوردار است و در مسیر اجرای طرح توسعه خود با مسائل و موانعی مواجه شده که نیازمند مساعدت دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوده است.

وی گفت: خوشبختانه در جلسه ستاد تسهیل، مصوبات خوبی به تصویب رسید و وظایف دستگاه‌های متولی به‌صورت شفاف تعیین شد تا فرایند پیگیری‌های قانونی برای رفع موانع این مجموعه تسریع یابد.

هوشمند با اشاره به قول مدیر این مجموعه ابراز کرد: در طرح توسعه جدید، ظرفیت اشتغال‌زایی این واحد به میزان ۳۰۰ نفر افزایش خواهد یافت، همچنین تجهیزات و امکانات موردنیاز این مجموعه تأمین شده و مقرر است بنای جدیدی در این کارخانه احداث شود.

وی با بیان اینکه شهردار منطقه نیز در جریان این بازدید حضور داشت و قول مساعد برای همکاری در اجرای طرح توسعه صادر کرد، عنوان کرد: در ستاد تسهیل نیز مصوب شد که نهایت همکاری و مساعدت برای رفع موانع تولید و بهره‌مندی تولیدکنندگان از تمام ظرفیت‌های موجود، به‌صورت متمرکز در سطح شهرستان انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار در ادامه به بازدید از دومین واحد تولیدی اشاره و تأکید: این کارخانه در ایام جنگ رمضان) آسیب‌های شدیدی متحمل شده بود و بلافاصله پس از وقوع آن حوادث، بازدیدی از این مجموعه به عمل آمد.

وی با بیان اینکه امروز با هماهنگی اعضای ستاد، میز خدمت در محل این کارخانه برپا شد، خاطرنشان کرد: مدیریت و پرسنل خدوم این مجموعه طی چند ماه اخیر با همتی وصف‌ناپذیر، بخش‌های آسیب‌دیده را بازسازی و کارخانه را مجدداً آماده بهره‌برداری و فعالیت کرده‌اند که این عزم و اراده، شایسته تقدیر و تحسین است.

هوشمند بیان کرد: پیش‌ازاین حوادث، قریب به ۵۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند که در مدت دو تا سه ماه اخیر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند اما خوشبختانه از ابتدای مردادماه جاری، فرایند بازگشت به کار این نیروها آغاز خواهد شد.

وی اذعان کرد: علاوه بر این، مدیریت مجموعه باتوجه‌به افزایش ظرفیت تولیدی، اعلام نیاز به نیروی کار بیشتر کرده است که رئیس اداره کار شهرستان پردیس نیز قول مساعدت و همکاری در این زمینه را داده تا شاهد بهبود و ارتقای ظرفیت اشتغال در این واحد باشیم.

معاون فرماندار به مصوبات اساسی این جلسه در خصوص رفع موانع زیرساختی اشاره کرد و گفت: مقرر شد اداره برق شهرستان با تسریع در روند رسیدگی، نسبت به رفع معضلات برقی این واحد تولیدی اقدام کند، همچنین در حوزه پخش فرآورده‌های نفتی مصوب شد تا سهمیه سوخت موردنیاز متناسب با مصرف ژنراتورهای این واحد تأمین شود.

وی اضافه کرد: در راستای حمایت مالی این تولیدی نیز مصوبات لازم برای پیگیری و اخذ تسهیلات بانکی به تصویب رسید و مقرر شد مراجع مربوطه نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

هوشمند در پایان با ستایش از عزم و اراده تولیدکنندگان شهرستان پردیس، بر عزم جدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای حمایت حداکثری از بخش‌های تولیدی تأکید و خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات این جلسات همواره در دستور کار قرار داشته و امید است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شاهد رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال پایدار در سطح شهرستان باشیم.