رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تشدید مشکلات واحد‌های تولیدی، گفت: همزمان با ناترازی انرژی، افزایش بهای برق فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و اجرای بسته‌های حمایتی دولت، تسهیل مقررات بیمه‌ای و مالیاتی و حمایت عملی از بخش تولید را ضروری ساخته است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، عبدالوهاب سهل‌آبادی در همایش روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس جمهور با اشاره به تداوم مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت گفت: بسیاری از شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی برای کاهش وابستگی به شبکه برق، به احداث نیروگاه و نصب پنل‌های خورشیدی روی آورده‌اند، اما با وجود این اقدامات، افزایش هزینه برق همچنان فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی افزود: واحد‌های تولیدی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی نیاز دارند و امیدواریم اقداماتی که دولت در دوران جنگ تحمیلی برای حمایت از بخش تولید پیش‌بینی کرده است، هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت درمانی نیروی کار گفت: نباید به دلیل تأخیر کوتاه‌مدت کارفرمایان در ارسال فهرست بیمه، خدمات درمانی و بیمه‌ای کارگران قطع شود، زیرا این موضوع امنیت شغلی و معیشتی نیروی انسانی بخش تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سهل‌آبادی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای واحد‌های تولیدی اظهار کرد: این بسته هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نتوانسته‌اند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: تداوم فعالیت صنایع در شرایط فعلی مستلزم حمایت مؤثر دولت، اجرای کامل بسته‌های حمایتی، اصلاح مقررات و کاهش فشار‌های مالی بر واحد‌های تولیدی است تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.