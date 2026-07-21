برداشت خارک و رطب از نخلستان‌های خرمشهر آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۷ هزار تن محصول از نخیلات این شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات نوبرانه نخل، برداشت خارک و رطب از نخلستان‌های خرمشهر آغاز شده است.

باغداران خرمشهری این روزها در گرمای تابستان مشغول برداشت ارقام زودرس خرما هستند و امیدوارند با شرایط مناسب، محصولی باکیفیت روانه بازارهای داخلی و صادراتی شود.

مدیر اداره جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: سطح زیر کشت نخیلات این شهرستان حدود سه هزار هکتار است که از این میزان، یک‌هزار و ۶۲۳ هکتار بارور بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۷ هزار تن خارک، رطب و خرما برداشت شود.

حسن دشتی نژاد افزود: عمده ارقام تولیدی خرمشهر استعمران است و ارقامی مانند برحی، زاهدی و بیهی نیز در این شهرستان کشت می‌شود.

برداشت خارک و رطب تا پایان شهریور ادامه دارد و پس از آن برداشت خرما از نخلستان‌های خوزستان آغاز خواهد شد.