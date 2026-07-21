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مدیرعامل شرکت توانیر با قدردانی از مشارکت کمنظیر و حماسهآفرین مردم در بهینهسازی مصرف برق اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته (امروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵)، رکورد بیسابقه کاهش هزار و ۵۲۰ مگاواتی مصرف برق در کشور به ثبت رسید که این دستاورد بزرگ، حاصل پیوستن هموطنان به پویش ملی «قرار همدلی» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اله داد با تشریح آخرین وضعیت شبکه سراسری برق کشور گفت: هموطنان عزیز در سراسر ایران با درک عمیق از شرایط بیسابقه گرمای هوا و بهویژه آسیبهایی که شبکه برق استانهای جنوبی به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ اخیر متحمل شده بود، با همدلی و مدیریت هوشمندانه مصرف خود در منازل و محلهای کار، این رکورد درخشان را رقم زدند.
قدرت بیبدیل مشارکت مردمی در عبور از بحرانها
مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش محوری مردم در پایداری شبکه توزیع و انتقال تصریح کرد: تجربه نشان داده است در هر عرصهای که مردم پای کار آمدند، ما پیروزمندانه، با افتخار و موفق عمل کردیم. این کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی بار دیگر ثابت کرد که پیوند میان مردم و خادمان صنعت برق، کلید حل سختترین چالشهای زیرساختی کشور است.
وی با تشکر صمیمانه و قدردانی از همراهی و مسئولیتپذیری تکتک شهروندان، خواستار تداوم این مشارکت مسئولانه شد و افزود: خواهشمندیم در چند هفته پیشرو نیز همین همدلی و مدیریت مصرف هوشمندانه استمرار داشته باشد تا ضمن حفظ پایداری شبکه سراسری، امکان برخورداری از نعمت برق پایدار و مطمئن برای یکایک هموطنانمان در سراسر کشور، بهویژه در مناطق گرمسیر جنوبی، فراهم بماند.
۱۵۲۰ مگاوات کاهش مصرف؛ معادل احداث چند نیروگاه و مصرف چند استان است؟
اله داد در ادامه به ابعاد فنی و ارزش اقتصادی این کاهش مصرف اشاره کرد و گفت: برای درک بهتر عظمت کار مردم، باید بدانیم که کاهش ۱۵۲۰ مگاواتی مصرف برق، معادل ظرفیت تولید ۳ نیروگاه بزرگ حرارتی متوسط (با ظرفیت تقریبی ۵۰۰ مگاوات برای هر نیروگاه) است؛ احداث چنین نیروگاههایی نیازمند سالها زمان و میلیاردها دلار سرمایهگذاری ارزی و ریالی است که مردم عزیز ما تنها با تغییرات ساده در رفتار مصرفی خود، بار ساخت آنها را از دوش شبکه برداشتند.
وی خاطرنشان کرد: این میزان صرفهجویی همچنین معادل کل مصرف برق دو استان متوسط کشور در اوج بار (مانند استانهای سمنان و خراسان شمالی به طور همزمان) است. این حجم از آزادشدن ظرفیت شبکه، پایدارترین ابزار ما برای جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته و حفظ پایداری خطوط انتقال در کل کشور بوده است.
مدیرعامل توانیر در پایان یادآور شد: هموطنان میتوانند با تداوم اقداماتی ساده نظیر تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه (دمای آسایش)، استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج بار، در این جهاد ملی و "قرار همدلی" یاری رسان صنعت برق باشند.