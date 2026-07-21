به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حماس در کانال رسمی خود گزارش داد: شیخ عبد الهادی آونگ، رئیس حزب اسلامی مالزی در پیامی اعلام کرد حزب اسلامی و مردم مالزی که همواره با آرمان فلسطین همبستگی دارند، صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و بالاترین مراتب تقدیر خود را به جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به مناسبت انتصاب خلیل الحیه به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش تقدیم می‌کند.

رییس حزب اسلامی مالزی افزود وی جانشین فرمانده و شهید بزرگوار، یحیی السنوار، شده است؛ کسی که در مسیر جهاد و در حال مقابله با سرکوب و تجاوزگری رژیم صهیونیستی، به دیدار پروردگارش شتافت. رهبری در یک جنبش جهادی، امانتی بزرگ است. این مسئولیت تنها یک منصب حکومتی یا مدیریتی نیست، بلکه ادامه رسالت الهی و میراثی است که شهیدان پیش از ما بر دوشمان نهاده‌اند؛ چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:

«از میان مؤمنان، مردانی هستند که به عهدی که با خدا بسته بودند، صادقانه وفا کردند؛ برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی دیگر در انتظارند، و هرگز عهد خود را تغییر ندادند.» (سوره احزاب، آیه ۲۳)

شیخ عبدالهادی آونگ گفت از خداوند متعال مسئلت داریم که به خلیل الحیه ایمانی استوار، حکمت و توان لازم عطا فرماید تا راه مبارزه برای آزادی سرزمین فلسطین، دفاع از مسجدالاقصی و هدایت جنبش حماس به سوی پیروزی‌ای را که خداوند وعده داده است، ادامه دهد.

همچنین از خداوند می‌خواهیم این رهبری جدید را در مسیر اسلام ثابت‌قدم بدارد تا فلسطین به طور کامل از اشغال صهیونیستی آزاد شود.آونگ تاکید کرد حزب اسلامی مالزی، در کنار مردم این کشور، به خواست خدا همچنان با قاطعیت در کنار ملت فلسطین و جنبش حماس خواهد ایستاد و برای همه مجاهدان آن سرزمین مبارک، از خداوند قدرت، حفاظت و پیروزی مسئلت خواهد کرد. بارالهی، برادران مجاهد ما در فلسطین را یاری فرما. بارالهی، گام‌هایشان را استوار بدار و آنان را بر دشمنانشان پیروز گردان.