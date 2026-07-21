پخش زنده
امروز: -
وزیر ارتباطات در دومین جلسه ستاد اربعین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینترنت رایگان در بیش از ۱۰۰ نقطه مسیر اربعین ارائه میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات، عصر امروز در دومین جلسه ستاد اربعین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به اینکه اپراتورهای ایرانی با اپراتورهای عراقی به توافقات خوبی رسیدند افزود: امسال در زمینه پهنای باند در عراق مشکل خاصی نخواهیم داشت و ظرفیت ارتباطی از یک لینک ۱۰۰ گیگابیتی در سال گذشته به دو لینک ۱۰۰ گیگابیتی ارتقا یافته است.
وی گفت : بستههای ارتباطی زائران باید بهگونهای طراحی شود که نیاز آنها در بخش پیامک و مکالمه را بهطور کامل پوشش دهد و مانند سالهای گذشته زودتر از موعد به پایان نرسد.
هاشمی با بیان اینکه بهزودی میزبان وزیر ارتباطات عراق در ایران خواهیم بود، افزود: همکاریهای جدیدی در حوزه فناوری و توسعه ارتباطات آغاز میشود.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پستبانک مأمور تأمین ارز زائران اربعین شده است ،گفت : خدمت به زائران اربعین را توفیقی الهی میدانیم و همه ظرفیتهای وزارت ارتباطات را برای ارائه خدمات مطلوب به کار خواهیم گرفت.