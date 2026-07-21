به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: امسال ۴۰ آتش نشان در قالب دو گروه بیست‌نفره از نیرو‌های عملیاتی به همراه دو دستگاه خودروی سنگین، یک دستگاه خودروی نیمه‌سنگین، دو دستگاه خودروی سبک و دو دستگاه موتورسیکلت مجهزبه منظور ارائه خدمات به زائران به مرز چذابه و کشور عراق اعزام می‌شوند.

آتشپاد امید باقری افزود: امسال با رویکردی جدید، علاوه بر تأمین ایمنی شهر کربلا، محور حرکت زائران از نجف به کربلا، اطراف حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) نیز تحت پوشش نیرو‌های اعزامی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: امسال تصمیم گرفتیم، در کنار نیرو‌های باتجربه، تعدادی از همکارانی که برای نخستین‌بار به کربلا اعزام می‌شوند نیز در این مأموریت حضور داشته باشند تا ضمن کسب تجربه، در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سهیم شوند.

باقری گفت: باتوجه به ازدحام میلیونی زائران، مهم‌ترین مخاطرات احتمالی شامل مدیریت تراکم جمعیت، ایمنی مواکب و ایمنی محل‌های اسکان زائران است که تمام این موارد به نیرو‌های اعزامی ابلاغ شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: به مسوولان موکب‌ها نیز اعلام شده، سازمان آتش‌نشانی آماده ارائه برنامه ایمنی به آنها است تا با اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها، بستر ایمنی مناسبی برای زائران فراهم شود.

وی گفت: همچنین تاکنون ۲۰۰ دستگاه خاموش‌کننده آتش به‌صورت امانی در اختیار مواکب شهر اصفهان قرار گرفته است.