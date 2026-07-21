خبر‌هایی از برگزاری مسابقات دو و میدانی با حضور داروان و مربیان کشور در رامیان تا برپایی نمایشگاه صنایع دستی و غذایی در آزادشهر و بندرگز را در بسته خبر‌هایی کوتاه استان پیگیر باشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دوره دو روزه آموزش تخصصی تربیت دست اندر کاران فنی و برگزاری مسابقات دو و میدانی با حضور سی نفر از داروان و مربیان کشور در رامیان برگزار شد.

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فرماندار کلاله در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره اینکه تاکنون ۱۰۳ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ملی تخصیص یافته است گفت: اولویت اعتبارات امسال به حوزه آب، راه و نوسازی مدارس است.

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دانش آموزان روستای قازان قایه شهرستان مرزی مراوتپه با قرائت قرآن یاد و نام رهبر شهید را گرامی داشتند.

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مراسم بزرگداشت استاد کریم الله قائمی از بزرگان حوزه فرهنگ عامه، ادبیات و زبانشاس فارسی امروز در گرگان برگزار شد.

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به همت جهادگران، طرح نصر در بندر ترکمن برگزار شد و تیم پزشکی، بینایی سنجی و مشاوران حقوقی خدمات رایگان ارائه کردند.

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و مددجویان بهزیستی در شهر‌های آزادشهر و بندرگز توانمندی‌ها و تولیدات خود را با برپایی نمایشگاه صنایع دستی و غذایی عرضه کردند.