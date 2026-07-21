شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب فردا در شهرستان میناب تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: در این مراسم ۶۸ قطعه از اعضای تازه تفحص شده شهدای شجره طیبه میناب تشییع می‌شود.

عطا الله ناوکی افزود: پس از ۴ ماه مجدد محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص شد و این شمار قطعه از اعضا‌ی بدن متعلق به ۳۴ شهید است.

وی گفت: قطعات اعضای بدن برای آزمایش‌های DNA به استان‌های همجوار ارسال شد.

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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: اعضای بدن شهدای مطهر پس از هماهنگی با اعضای شورای تامین استان و خانواده‌های معظم شهدا بعضی از این اعضا به شهدا ملحق می‌شوند.

ناوکی افزود: چهار پیکر که به صورت نیمه سوز، اما سالم بوده در جا‌های مخصوص خودشان در گلزار شهدا دفن می‌شوند.

وی گفت: تعداد دیگر با هماهنگی با خانواده‌های شهدا به صورت تجمیعی در گلزار شهدای میناب دفن می‌شوند.