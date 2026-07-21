شهردار یزد از اعزام نیروها، ماشین‌آلات و تجهیزات شهرداری یزد برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین اباعبدالله الحسین (ع) در پایانه‌های مرزی شلمچه و مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی گفت: امسال هم شهرداری یزد همانند چهار سال گذشته، در ایام اربعین حسینی، دوشادوش و همراه با دیگر شهرداری‌های کشور، توفیق خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در دو مرز خروجی کشور را خواهد داشت.

محی الدینی با بیان این که اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری یزد در مرز شلمچه مستقر خواهند شد، تصریح کرد: ۱۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری به همراه ۵۰ راننده، کادر فنی و نیرو‌های اجرایی به مرز شلمچه اعزام می‌شوند و از سحرگاه روز دوم مرداد در کنار سایر شهرداری‌ها و بر اساس شیفت‌هایی که برای آنان تعیین شده است، وظیفه جابجایی زائران را از پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی به عهده دارند.

وی با عنوان این که در سال جاری، پایانه مرزی مهران به عنوان مرز خروجی زائران یزدی تعیین شده است، گفت: بر همین اساس نیروها، تجهیزات و ماشین آلات بخش خدمات شهری امسال به جای مرز چذابه، در پایانه مرز مهران مستقر می‌شوند و به خدمات‌رسانی به همه هموطنان عزیز می‌پردازند.

شهردار یزد با بیان این که در پایانه مرزی مهران، حدود ۱۰۰ نفر از همکاران خدوم شهرداری یزد شامل پرسنل فرهنگی، خدماتی، پاکبانان عزیز و کادر پشتیبانی مستقر می‌شوند و در دو شیفت ۸ روزه به خدمت می‌پردازند، گفت: ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه خدمات شهری شامل دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی، یک دستگاه خودرو آمبولانس حمل متوفی، چندین دستگاه خودروی مکانیزه جمع آوری و پرس زباله نیز به این پایانه مرزی اعزام شدند، همچنین در مسیر مرز مهران، موکب فرهنگی‌-خدماتی نیز در مجاورت امامزاده سید جعفر (ع) برپا خواهد شد.

محی الدینی تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های همکاران بخش حمل و نقل عمومی و حوزه خدمات شهری، در وظیفه روزانه شهرداری که خدمت رسانی به مردم شریف یزد در درون شهر است، هیچ‌گونه خللی ایجاد نخواهد شد و خدمت‌رسانی به طور کامل صورت می‌گیرد.

شهردار یزد در پایان گفت: امیدواریم این اقدامات ناچیز مورد رضایت و قبول حضرت اباعبدالله الحسین (ع) واقع شود و اسم ما هم به عنوان خادمان سید و سالار شهیدان نوشته شود.