رئیس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح ترافیک در ۲ مسیر ورودی اهواز از سمت اندیمشک و اهواز به خرمشهر با آغاز راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: امروز از ساعت ۱۵ با آغاز حرکت کاروان مشایه اهواز، محدودیت ترافیکی برای تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین از پلیس راه اهواز به اندیمشک به سمت اهواز و دوربرگردان به سمت کمربندی شرقی به برومی تا بعد از نماز مغرب و عشا ادامه دارد.

وی با بیان اینکه فردا محدودیتی در مسیر اعلام شده نخواهد بود و حرکت در این مسیر آزاد است، افزود: از روز چهارشنبه تا پایان ایام اربعین حسینی وسایل نقلیه باری از مسیر اهواز به خرمشهر به دلیل دو طرفه بودن مسیر اجازه تردد ندارند و باید در مسیر اهواز به آبادان حرکت کنند.

سرهنگ حسنوند با تاکید بر اینکه در ایام برگزاری پیاده روی اربعین حسینی پلیس راه خوزستان با تیم‌های محسوس و نامحسوس کنترل ترافیک جاده‌های استان را رصد می‌کنند، ادامه داد: پلیس راه خوزستان در آماده باش صد در صد از ۲۴ تیرماه تا ۲ روز بعد از ایام اربعین حسینی هستند.

رئیس پلیس راه خوزستان از رانندگان درخواست کرد برای کاهش حوادث رانندگی در ایام اربعین حسینی مقررات عبور و مرور برای تردد را رعایت کنند و با خستگی رانندگی نکنند.

وی ادامه داد: همچنین رانندگان باید بعد از گذشت ۲ ساعت از رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و با سرعت غیر مجاز حرکت نکرده و از دارو‌های خواب آور استفاده نکنند.

سرهنگ حسنوند از رانندگان درخواست نمود با فاصله طولی از خودرو جلویی و بدون مشکل فنی خودرو رانندگی کنند و در ساعات گرم روز به دلیل امکان خواب آلودگی و استهلاک خودرو از رانندگی کردن خودداری کنند.

حرکت کاروان ۴۰ هزار نفری مشایه اهواز از بعد از ظهر امروز به سمت چذابه آغاز می‌شود.

۲ مرز چذابه و شلمچه در خوزستان از مسیر‌های تردد زائران اربعین حسینی در کشور هستند که هر ساله در آیین باشکوه اربعین حسینی از هزاران زائر عتبات عالیات پذیرایی می‌کنند.