در مراسمی از دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان که در رثای رهبر شهید و در ایام بدرقه و وداع ایشان آثار هنری ارائه کرده بودند، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، واحد امور بین الملل دانشگاه بوعلی سینا امروز از ۱۹ نفر از دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان که در وصف رهبر شهید آثاری داشتند، قدردانی کرد.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی سینا در این مراسم گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی با اخلاص زندگی کرد و شهادت پاداش همین اخلاص و ایمان ایشان بود.

حجت الاسلام عباسی افزود: ارادت مردم بسیاری از کشور‌های اسلامی از جمله عراق، لبنان، افغانستان و پاکستان به رهبر شهید ما نشان می‌دهد در مکتب توحید، انسانیت و زیر بار ظلم نرفتن، مهم نیست اهل کدام کشور باشی، مهم ایمان و اعتقاد به توحید و ایستادگی در برابر ظلم و ظالم است.