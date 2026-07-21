

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز سه‌شنبه (۳۰ تیر) با اشاره به اینکه آلودگی امروز هوای شهر برای دومین روز متوالی گرد و غبار است، گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۲ نشانگر ناسالم بودن هواست و این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته هم روند صعودی داشته و با عدد ۱۵۳ گویای شرایط بسیار ناسالم و وضعیت اضطرار است.

سعید محمودی با بیان اینکه هم‌اکنون کیفیت هوای سه منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده برای افراد حساس قرار دارد، افزود: ایستگاه رسالت دارای بالاترین غلظت شاخص کیفیت هوا با عدد شاخص ۱۷۸ ای. کیو. آی است و کیفیت هوا در ۲۰ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط آلوده برای تمامی افراد است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خود مراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود که البته این آلودگی سوای گردو غبار و خاکی است که از صحرای قره قوم حرکت کرده و در سال‌های اخیر روز‌های بسیاری از سال هوای مشهد را به شدت متاثر می‌کند.