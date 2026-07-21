پخش زنده
امروز: -
چهارمین روز از همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام با حضور نخبگان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه، با تمرکز بر تحلیل ابعاد مختلف این مفهوم در ابعاد حقوقی، فقهی، سیاسی و الهیاتی در دانشگاه قم برگزار شد. اختتامیه این همایش فردا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارمین روز از همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام با حضور جمعی از اساتید، اندیشمندان و نخبگان حوزه و دانشگاه، امروز در دانشگاه قم برگزار گردید.
این رویداد علمی- پژوهشی با هدف واکاوی دقیق و تبیین مفهوم انتقام از منظر مختلف، از جمله حقوقی، فقهی، سیاسی، رسانهای و الهیاتی طراحی شده است.
حجتالاسلام مهدی گرامیپور، دبیر علمی این همایش گفت: این همایش پنج روزه که از روز شنبه ۲۷ تیرماه با مراسم افتتاحیه در حوزه علمیه مشهد آغاز شده بود، پس از برگزاری نشستهای تخصصی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، امروز نیز در دانشگاه قم با حضور متخصصان ادامه یافت.
وی با اشاره به روند برگزاری این رویداد افزود: این همایش فردا نیز با برگزاری مراسم اختتامیه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران به پایان خواهد رسید.
گرامیپور همچنین خاطرنشان کرد که دستاوردهای علمی و مقالات برگزیده این همایش پس از جمعبندی نهایی، جهت بهرهمندی پژوهشگران و علاقهمندان منتشر خواهد شد.