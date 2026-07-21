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وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در نشست مانیل، نگرانی عمیق خود را از تأثیر جنگ علیه ایران بر امنیت انرژی و تجارت جهانی اعلام کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) با صدور بیانیهای، تحولات اخیر را تهدیدی جدی برای تلاشهای میانجیگران و چشمانداز حلوفصل مسالمتآمیز از طریق دیپلماسی دانستند.
این نشست در حالی برگزار شد که تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا از سر گرفته شده و تهدیدهای جدیدی مانند اعلام محاصره دریایی علیه عربستان نگرانیها را درباره اختلال در عرضه انرژی و تجارت جهانی تشدید کرده است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و همتایان چینی و روسی او نیز در این نشست حضور دارند که نشاندهنده تأثیر گسترده جنگ ایران بر دیپلماسی بینالمللی است.