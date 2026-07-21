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ناظر گمرکات خوزستان از امکان ترخیص کالاهای اساسی و تجاری با ارائه ضمانتنامه بانکی و بدون وقفه در گمرکات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناظر گمرکات خوزستان گفت: بر اساس ابلاغیه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردکنندگان کالاهای اساسی و تجاری میتوانند با ارائه ضمانتنامه بانکی و پرداخت حقوق گمرکی، نسبت به ترخیص کالاهای خود از گمرکات استان اقدام کنند.
بهروز قرهبیگی افزود: این تسهیلات پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گمرک ایران در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ اجرایی شده و با هدف تسریع در ترخیص کالاها و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: گمرکات خوزستان آمادگی کامل دارند تا خدمات لازم را به تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و واردکنندگان ارائه کنند و فرآیند ترخیص کالاهای اساسی و سایر کالاها بدون وقفه انجام شود.
ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵ گفت: واردکنندگان میتوانند مطابق دستورالعمل ابلاغی، پس از ترخیص کالا نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی اقدام کنند.
قرهبیگی از فعالان اقتصادی خواست با مراجعه به گمرکات استان، از این تسهیلات برای تسریع در ترخیص کالاهای خود استفاده کنند.