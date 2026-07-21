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اسلامآباد، میزبان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است؛ سفری که در ادامه توافقات سفر اخیر رئیس جمهور ایران به پاکستان و با هدف پیگیری اجرای این توافقات و گسترش همکاریهای دوجانبه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسلامآباد، میزبان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران است؛ سفری که در ادامه توافقات سفر اخیر رئیس جمهور ایران به پاکستان و با هدف پیگیری اجرای این توافقات و گسترش همکاریهای دوجانبه انجام میشود.
اسکندر مؤمنی، در نخستین برنامه رسمی خود، با حضور در بنای یادبود ملی پاکستان و اهدای گل، به بنیانگذاران این کشور و جانباختگان راه استقلال ادای احترام کرد.
محور اصلی این سفر، توسعه همکاریهای اقتصادی، امنیتی و مرزی است؛ بهویژه اجرای توافق تهران و اسلامآباد برای افزایش حجم تجارت دوجانبه از حدود سه میلیارد دلار به ده میلیارد دلار.
در این سفر، موضوعاتی همچون توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش ظرفیت تردد در گذرگاههای مرزی، تسهیل تجارت و تقویت همکاریهای امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک، در دستور کار رایزنیهای دو طرف قرار دارد.
دیدار با نخستوزیر پاکستان، وزیر کشور، رئیس ستاد دفاعی نیروهای مسلح، فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه این کشور، از دیگر برنامههای وزیر کشور ایران در اسلامآباد است.
همچنین بازدید از نهادهای مرتبط با مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، مدیریت بحران و فناوری، بخشی از برنامههای این سفر است؛ برنامههایی که نشاندهنده عزم تهران و اسلامآباد برای تعمیق همکاریهای عملیاتی و نهادی است.
سفر وزیر کشور ایران به پاکستان، گامی دیگر برای تبدیل توافقات سیاسی تهران و اسلامآباد به همکاریهای عملی در حوزههای اقتصادی، مرزی و امنیتی است؛ مسیری که دو کشور آن را در جهت تقویت مناسبات راهبردی و منافع مشترک دنبال میکنند.