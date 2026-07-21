به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، یادواره رهبرشهید و ۵۶ شهید بخش ذلقی در شهر تیتکان مرکز این بخش با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان و جمعی از مسئولان شهرستان الیگودرز برگزار شد .

سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه لرستان در این یادواره با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدا گفت: انسجام و اتحاد مردم ایران، سدی مستحکم در برابر تمامی توطئه‌های دشمنان است که هیچ‌گاه خدشه‌پذیر نخواهد بود.