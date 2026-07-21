قدردانی فرمانده سپاه لرستان از پوشش خبری جنگ در صدا و سیما
فرمانده سپاه لرستان از صدا و سیمای استان لرستان در پوشش خبری جنگ در مناطق جنوبی کشور قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، یادواره رهبرشهید و ۵۶ شهید بخش ذلقی در شهر تیتکان مرکز این بخش با حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان و جمعی از مسئولان شهرستان الیگودرز برگزار شد .
سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه لرستان در این یادواره با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدا گفت: انسجام و اتحاد مردم ایران، سدی مستحکم در برابر تمامی توطئههای دشمنان است که هیچگاه خدشهپذیر نخواهد بود.
وی در ادامه از صدا و سیمای مرکز لرستان به دلیل پوشش مناسب جنگ در منطقه جنوب کشور و اعزام خبرنگاران برای پوشش جنگ قدردانی کرد.