مدیر آب و فاضلاب منطقه بندرماهشهر از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات لایروبی و تعمیر خطوط آبرسانی در پایانه مرزی شلمچه توسط تیم‌های عملیاتی این اداره به منظور آمادگی برای ایام اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز عملیات لایروبی و تعمیر خطوط آبرسانی در پایانه مرزی شلمچه توسط تیم‌های عملیاتی اداره آب و فاضلاب بندر ماهشهر، گفت: این اقدامات در راستای ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به زائران و مسافران و همچنین افزایش پایداری شبکه آبرسانی در این پایانه مرزی مهم انجام شده است.

وی اظهار داشت: پایانه مرزی شلمچه یکی از مهم‌ترین معابر تردد زائران عتبات عالیات است که تأمین آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی در آن از اولویت‌های ویژه این اداره محسوب می‌شود.

چاشیانی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های بهره‌برداری، عملیات لایروبی شبکه و ترمیم شکستگی‌های احتمالی خطوط لوله در این منطقه با موفقیت به انجام رسید.

مدیر آب و فاضلاب منطقه بندرماهشهر می‌گوید: لایروبی شبکه‌های فاضلاب و آبرسانی نقش مهمی در جلوگیری از آبگرفتگی‌ها و پس‌زدگی فاضلاب دارد و خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه انجام شده، زیرساخت‌های آبرسانی در مرز شلمچه از آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران برخوردار است.

گفتنی است؛ اداره آب و فاضلاب منطقه بندر ماهشهر همواره با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های عملیاتی خود، نسبت به رفع سریع هرگونه حادثه در شبکه توزیع آب و فاضلاب مناطق تحت پوشش اقدام می‌نماید و خدمات‌رسانی به پایانه‌های مرزی را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.