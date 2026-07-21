به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همایش سه‌ساله‌های حسینی همزمان با پنجم صفر، سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، با حضور کودکان، مادران و جمعی از عاشقان اهل‌بیت (ع) در مصلای نماز جمعه آبادان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی با برگزاری مراسم سوگواری، مرثیه‌خوانی و عزاداری، یاد و خاطره حضرت رقیه (س) را گرامی داشتند و بر ترویج فرهنگ عاشورا و آشنایی نسل کودک با سیره اهل‌بیت (ع) تأکید کردند.