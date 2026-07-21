به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ۲ تا ۹ مرداد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) شاهین رضایی (فارس)

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری (تهران) ابوالفضل همتی (فارس)

۶۳ کیلوگرم: علی غریبی (خوزستان) امیررضا نقیبی (اصفهان)

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس) امیررضا ذکریایی (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) ابوالفضل شیری (قم)

۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیرحسین خدادادی (اروند)

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) طا‌ها نوری (مازندران)

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم) ابوالفضل توسلی (فارس)

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمد کریمی (آذربایجان شرقی)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرزاد اسفندیاری - روح اله دل انگیز - طیب حیدری - مهدی علیزاده

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: فرشید فرزان

سرپرست: امیر آذری