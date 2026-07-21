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اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ۲ تا ۹ مرداد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو، به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) شاهین رضایی (فارس)
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری (تهران) ابوالفضل همتی (فارس)
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی (خوزستان) امیررضا نقیبی (اصفهان)
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس) امیررضا ذکریایی (مازندران)
۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) ابوالفضل شیری (قم)
۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیرحسین خدادادی (اروند)
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) طاها نوری (مازندران)
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم) ابوالفضل توسلی (فارس)
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمد کریمی (آذربایجان شرقی)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرزاد اسفندیاری - روح اله دل انگیز - طیب حیدری - مهدی علیزاده
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
ماساژور: فرشید فرزان
سرپرست: امیر آذری