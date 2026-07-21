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فیلم کوتاه «اسکن» به نویسندگی محمود پوینده، کارگردانی علی رضاپور و تهیهکنندگی ثمین آقاپور، به هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم FICNOVA در کشور اسپانیا، راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشنواره بینالمللی فیلم عدم خشونت فعال FICNOVA، فضایی مشترک را برای تبادل تجربیات رد هر گونه خشونت (فیزیکی، اقتصادی، نژادی، جنسی، مذهبی، روانی و اخلاقی)، در جهان را فراهم و از آثاری با این مضمون، برای تقویت این نگرش متحولکننده، حمایت میکند.
هشتمین دوره این رویداد، ۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵) در اسپانیا برگزار خواهد شد.
این اثر پیش از این، موفق به حضور در نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کیتو اکوادور آمریکای جنوبی، پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم HECare کانادا، پنجمین دوره جشنواره Endimaris Sitges اسپانیا و دومین دوره جشنواره کاتماندو نپال نیز، شده است.
در خلاصه داستان فیلم کوتاه «اسکن» آمده است: «مینی بوسی با تعدادی از مردم افغانستان، از شهری به شهر دیگر، در حال گذر است که ناگهان با ایست بازرسی، مواجه میشود...»
ماهک میرزایی، محمدحسین بربری، مریم بهمنپور، رویا حسینی، محمد حسینی و نازنین زهرا سلطانی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر بر عهده سولماز اعتماد است.