فرودگاه اراک آماده توسعه پروازهای داخلی و بینالمللی
همزمان با شروع مجدد پروازهای اراک ـ مشهد، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از آمادگی فرودگاه شهدای اراک برای توسعه پروازهای داخلی و خارجی خبر داد و مسئولان استان نیز بر استقبال مردم و افزایش مقاصد پروازی از این فرودگاه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
با برقراری دوباره پروازهای رفت و برگشت اراک ـ مشهد، فرودگاه شهدای اراک بار دیگر به چرخه پروازهای منظم کشور بازگشت؛ فرودگاهی که به گفته مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، از ظرفیت لازم برای توسعه پروازهای ملی و بینالمللی برخوردار است.
طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که هدایت نخستین پرواز اراک ـ مشهد پس از چند ماه وقفه را نیز بر عهده داشت، گفت: فرودگاه اراک با برخورداری از زیرساختهای مناسب، امکانات فنی، تجهیزات ناوبری، باند استاندارد و ظرفیت مطلوب مسافری، آمادگی توسعه پروازهای داخلی و خارجی را دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای استاندار مرکزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی برای برقراری دوباره این مسیر هوایی افزود: پروازهای اراک ـ مشهد از این پس روزهای سهشنبه و جمعه هر هفته انجام خواهد شد.
مدیرعامل هما، جمعیت شهرهای اراک، شازند، کمیجان، فراهان، گلپایگان و خوانسار را پشتوانه مناسب این مسیر هوایی دانست و گفت: فعالسازی ظرفیتهای نهفته فرودگاه اراک از برنامههای اولویتدار این شرکت است.
استاندار مرکزی نیز با تأکید بر اینکه استمرار پروازها به استقبال مردم وابسته است، حضور شرکت هواپیمایی هما در فرودگاه اراک را فرصتی ارزشمند برای توسعه استان و معرفی ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری و صنعتی استان عنوان کرد.
مهدی زندیهوکیلی افزود: برنامهریزی برای برقراری پروازهای ویژه اربعین از اراک به نجف نهایی شده و پیگیری برای راهاندازی پروازهای حج عمره و تمتع نیز در دستور کار استان قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان مرکزی اظهار کرد: با رفع موانع موجود و استمرار پروازها، زمینه رونق اقتصاد هوانوردی و توسعه هرچه بیشتر فرودگاه اراک فراهم خواهد شد.
مدیر فرودگاه شهدای اراک نیز گفت: پروازهای رفت و برگشت اراک ـ مشهد با هواپیمای ایرباس A۳۲۰ و ظرفیت ۱۴۰ مسافر، روزهای سهشنبه و جمعه هر هفته انجام میشود.
علی محمد طاهری افزود: استفاده از هواپیمای فوکر ۱۰۰ با ظرفیت ۱۰۰ مسافر برای این مسیر نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به نرخهای مصوب سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بهای بلیت یکطرفه مسیر اراک ـ مشهد بین ۶۶ تا ۷۵ میلیون ریال متغیر است و نرخ مصوب پرواز اراک ـ نجف نیز ۱۲۰ میلیون ریال برای هر مسیر و ۲۴۰ میلیون ریال برای رفت و برگشت تعیین شده است.
فرودگاه شهدای اراک با برخورداری از باندی به طول سه هزار و ۷۰۰ متر و ترمینال دو منظوره، قابلیت انجام پروازهای داخلی و بینالمللی با هواپیماهای پهنپیکر را به صورت شبانهروزی دارد.