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در پی اقدام صنعا مبنی بر وضع محدودیت برای دریانوردی عربستان، کشتیها برای عبور از باب المندب اطلاعات مربوط به خدمه خود را ثبت میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش از خبرگزاری ها و مطبوعات یمن؛ در پی اقدام صنعا مبنی بر وضع محدودیت برای دریانوردی عربستان، کشتیها برای عبور از باب المندب اطلاعات مربوط به خدمه خود را ثبت میکنند.
کشتیهای تجاری اقداماتی را برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن در تنگه باب المندب آغاز کردند. این اقدام پس از اعلام نیروهای صنعا مبنی بر اعمال ممنوعیت دریانوردی علیه عربستان صورت گرفته است.
رسانهها گزارش دادند: تعداد فزایندهای از کشتیها از طریق سامانه شناسایی خودکار (AIS) اطلاعاتی درباره ملیت خدمه خود اضافه میکنند.
شبکه الجزیره به نقل از منابع خود اعلام کرد : این داده ها، اشاره به این موضوع دارد که خدمه کشتی با کشورهایی غیر از عربستان مرتبط هستند.
این اقدام شناسایی، تلاشی برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن یا شناسایی اشتباه هویت کشتیها تلقی میشود.
اقدام این کشتیها همزمان با اجرایی شدن ممنوعیت دریانوردی صنعا علیه عربستان صورت میگیرد.
نیروهای صنعا روز دوشنبه، تصمیم خود را مبنی بر ممنوعیت فوری دریانوردی علیه عربستان اعلام کرده بودند. این ممنوعیت فقط به توقیف کشتیهای عربستانی محدود نمیشود، بلکه کشتیهای عازم بنادر عربستان را نیز در بر خواهد گرفت.
به گزارش القدس العربی گروه (انصارالله یمن) در پیامی خطاب به شرکتهای کشتیرانی اعلام کرد: این شرکتها نباید بارگیری یا تخلیه کالا را در بندرهای عربستان سعودی انجام دهند و هشدار دادند چنین فعالیتهایی ممکن است منجر به هدف قرار گرفتن این کشتیها در هر مکانی شود. بارگیری یا تخلیه کالا توسط کشتیها در بنادر عربستان یا از مبدأ این بنادر ممنوع است. این پیام که برای چندین شرکت در این حوزه ارسال شده، آمده است: ما قویاً توصیه میکنیم که شرکت شما در تمامی تعاملات خود، دقت و احتیاط لازم و حداکثری را به کار گیرد.
این پیام همچنین تأکید میکند: هرگونه فعالیتی از این دست، کشتیهای متخلف را مشمول تحریمها خواهد کرد؛ علاوه بر این، این کشتیها ممکن است در هر نقطهای که در محدوده عملیاتی نیروهای مسلح یمن قرار دارد، هدف قرار گیرند.