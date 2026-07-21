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رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی از اهدای ۲۲ دستگاه کولر گازی به مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی در قالب پویش نسیم حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط گفت: ۲۲ دستگاه کولر گازی به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب پویش حسینی به مدجویان زیر پوشش کمیته امداد بندر خمینیب همزمان با فصل تابستان اهدا شد.
وی اظهار داشت: مهمترین نیاز مددجویان با توجه به گرمای شدید هوا تامین لوازم سرمایشی است که این خدمت بزرگ و ضروری با کمک خیرین و اعتبارات معوض کمیته امداد تقدیم خانوادههای نیازمند شد.
خانم محیط میگوید: هر ساله لوازم ضروری زندگی شامل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در ابتدای فصل تابستان و اواسط پاییز بین مددجویان نیازمند توزیع میشود که این مهم از طریق نیازسنجی دقیق مددکاران این نهاد صورت میگیرد.
رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی ادامه داد: شناسایی مددجویان فاقد لوازم ضروری زندگی از مهمترین اقدامات حوزه حمایتی این نهاد است.
وی با اشاره به عملکرد مؤثر کمیته امداد بندر امام خمینی در ارائه خدمات متنوع به نیازمندان بیان کرد: این نهاد در سالهای اخیر با اجرای طرحهای مختلف معیشتی، آموزشی، مسکن و اشتغالزایی، نقش بسیار مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح زندگی خانوارهای نیازمند بندر امام خمینی ایفا کرده است.
سمیه محیط در پایان ضمن قدردانی از خدمات خیرین در کمک به افراد نیازمند و کم برخوردار و کمک به توانمند سازی اقشار محروم جامعه گفت: تلفیق خدمت معیشتی با پیوست فرهنگی، رویکرد موفق کمیته امداد در کمک به افراد کم برخورداراست که با استفاده از ظرفیت خیرین نیک اندیش و هم افزایی موثر کمیته امداد امام خمینی این اتفاق مبارک صورت گرفته است.