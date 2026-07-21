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رقابت های انتخابی نهایی تیمهای ردههای پایه کاراته در بخش دختران و پسران، در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت های انتخابی نهایی رده سنی کاراته نوجوانان پسر در بخش کومیته، یکشنبه ۴ مرداد برگزار میشود.
همچنین مسابقات انتخابی نهایی دختران در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال در دو بخش کاتا و کومیته، دوشنبه ۵ مرداد در سالن شهید کبگانیان تهران پیگیری خواهد شد.
نفرات برتر این رقابتها، ترکیب نهایی تیمهای ردههای پایه برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را تشکیل خواهند داد.
رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در ردههای پایه، نیمه دوم شهریور به میزبانی شهر اَمان اردن برگزار میشود.